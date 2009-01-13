Украина является надежным транзитером газа в Европу

Украина есть и остается надежным транзитером российского газа в Европу.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

«От имени суверенного государства хочу заявить, что Украина была, есть, и будет надежным транзитером», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не сделала ни одного шага, чтобы прекратить поставки российского газа в Европу. При этом Президент отметил, что хочет, чтобы эта позиция была доведена до лидеров европейских стран, международных структур. «Для нас это принципиальная позиция», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодня на этот счет существует очень много лжи и неправдивой информации, целью которой является дискредитировать Украину.