Россия должна назвать причины отказа от газового меморандума

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Россия должна назвать причины отказа выполнять газовый меморандум, подписанный в октябре 2008 года премьер-министрами Украины и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если Россия отказывается от меморандума, то она должна об этом заявить. Только назвать причины, почему договоренность, которая была достигнута и зафиксирована в двустороннем документе, сегодня аннулируется», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН подписали меморандум, согласно которому ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» заключают прямые договоры на поставку газа в Украину, при этом цена на газ, закупаемый Украиной у России, и тариф на транзит газа через территорию Украины должны быть повышены до уровня европейских в течение трех лет.

12 января т.г. Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность, что контракт на поставку газа в Украину в 2009 году будет подписан в соответствии с условиями этого меморандума

Между тем 12 января Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что положения меморандума о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами России и Украины от октября 2008 года утратили силу и не могут быть основой для дальнейших переговоров.