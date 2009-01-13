«Газпром» не обязан согласовывать с Украиной маршруты транзита газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Не Украина решает, каким маршрутом нам поставлять наш газ», - подчеркнул А.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, всеми заинтересованными сторонами был составлен план возобновления транзита через территорию Украины с учетом всех технических параметров, чтобы сделать это в кратчайшие сроки.

Он также подчеркнул, что российская сторона настаивает на транзите российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа», потому что это направление является «экспортно ориентированное, а потребители на Балканах большее всего пострадали от прекращения поставок российского газа».

Кроме этого, он подчеркнул, что ГИС «Валуйки» и «Писаревка» предназначены в первую очередь для транспортировки газа для внутреннего пользования Украиной.

Также А.МЕДВЕДЕВ сообщил, что «Газпром» направил уведомления европейским потребителям о невозможности выполнять контракты на поставку газа.

«Мы сегодня направили всем партнерам уведомления о форс-мажоре в силу действия государственных организаций транзитной стороны», - сказал он.

Кроме этого, он отметил, что компания рассчитывает покрыть убытки, которые возникли в следствие невозможности транзитировать газ, путем увеличения объемов поставок после решения газового спора.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, ОАО «Газпром» возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию "Суджа".

В то же время информированный источник, приближенный к НАК «Нафтогаз Украины», сообщил УНИАН, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».

По словам источника, того объема газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточно для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины.