«Газпром» хочет обойти Украину

В ОАО «Газпроме» заявляют, что необходимо ускорить строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», так как Украина скомпрометировала себя как страна транзитер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

«У нас попыток дискредитировать кого-то нет, и времени на это нет. Украина сама себя дискредитирует безрассудным поведением – «как сумасшедший бегает с бритвой в руке», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, данная ситуация показала, что необходимо диверсифицировать маршруты поставок российского газа и таким образом уменьшить «транзитные риски».

«Мы уже сталкиваемся с неуправляемыми рисками. При чем неуправляемыми не только на базе двусторонних отношений, а на базе многосторонних отношений, когда мы вместе с Европейским Союзом пытаемся привести в нормальное русло действия транзитной страны», - сказал он добавив, что чем скорее будут построены «северный и южный» потоки, тем меньше рисков будет в будущем.

Справка УНИАН. Проект Северо-Европейского газопровода (СЕГ) реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Он обеспечит России прямой доступ на рынок Западной Европы в обход традиционных транзитных стран - Украины, Беларуси и Польши.

Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен