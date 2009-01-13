«Нафтогаз» должен быть центральной газовой монополией в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что НАК «Нафтогаз Украины» должен быть центральной государственной газовой монополией в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«НАК «Нафтогаз» должен быть центральной фигурой, центральной национальной монополией, через которую совершаются поставки газа, добыча газа, управление газовым хозяйством, транзитными возможностями», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.