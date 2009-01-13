Газ для Украины должен стоить 205-210 долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что цена на газ для Украины должна быть на уровне 205-210 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Такие цифры, отметил Президент, появились в результате вычитания из стоимости газа для европейской страны-получателя стоимости транзита газа до ее территории с украинско-российской границы на входе газа в Украину.

«Если мы делаем посыл на существование какой-то европейской формулы, то она заключается в том, что цена на газ, которая есть в Германии, уменьшается на стоимость транзита по Чехии, Словакии, а эта цена составляет 33 доллара. Снимается стоимость транзита для Украины, а это 22 доллара, таким образом, с европейской цены снимается 55 долларов при действующих тарифах на транзит. Таким образом мы выходим на европейскую цену на востоке Украины. Пожалуйста, примените эту методику для любой цены на газ в Европе, и вы не сможете получить цену больше 205-210 долларов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с этим Президент огласил ориентировочные цены, по которым европейские страны закупали газ в 2008 году и будут закупать в 2009-м.

«По цене на газ, позвольте сказать некоторые ориентировочные цены, я говорю ориентировочные лишь по тому, чтоб потом не возникало правовых коллизий, которые существуют в газотранспортных и газовых компаниях стран, которые я буду называть. Мы говорим о средней цене… 2008 год: Словакия – 335 (долларов за тысячу кубометров- УНИАН), Чехия – 420, Польша – 340, Германия – 320-360, Венгрия – 430 , Болгария – 330, Беларусь – 128, Молдова – 250.

В 2009 году: Германия – 260-280, Польша – около 300, Венгрия - около 300, Турция - до 300, Беларусь – до 160. Словакия – 240…», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства отметил, что на сегодняшний день не существует конкретной европейской или мировой рыночной цены на природный газ.

Он также сказал, что размер тарифа на транзит в странах ЕС колеблется от 4-х до 13-ти долларов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что при формировании цены на газ для Украины необходимо искать «здоровые экономические аргументы», и это должны делать никак не политики, а специалисты.

При этом он отметил, что называя размер цены на газ, необходимо аргументировать причины ее возникновения. «Сегодня необходимо не только называть цену на газ, а аргументировать ее, и потом, используя аналогичный принцип, формировать размер транзита. Наиболее нужно сегодня откинуть подальше политические эмоции и шантаж», - заявил В.ЮЩЕНКО.