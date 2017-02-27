В "Укрэнерго" рассказали, сколько запасов дефицитного угля на ТЭС

Об этом говорится в сообщении оператора Объединенной энергетической системы Украины госкомпании «Укрэнерго».

Читайте такжеГройсман призвал организаторов угольной блокады Донбасса вместе бороться с контрабандой

Запасы угля газовой марки увеличились на 10,2% – до 776 тыс. тонн с 704 тыс. тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю выросли на 5% – до 1,581 млн тонн.

Согласно сообщению, запасы резервного вида топлива – мазута выросли на 0,3% - до 37,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.

По данным Минэнергоугля, дефицитный антрацитовый уголь продолжает поступать только на Луганскую ТЭС (г. Счастье, Луганская обл.), которая находится на подконтрольной Украине территории и входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.