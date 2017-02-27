Не сошлись в цене: Россия насчитала Беларуси $600 миллионов долга за газ

Сумма долга Беларуси перед РФ за поставки газа на данный момент составляет порядка $600 млн. Об этом в интервью телеканалу РБК в рамках Инвестфорума в Сочи сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

Читайте такжеКризис в отношениях: товарооборот Беларуси и России упал до 7-летнего минимума

"Недоплата составляет порядка $600 млн. Значительная часть этих денег в силу нашей налоговой системы, в силу того, что "Газпром" контролируется государством, должна пойти в бюджет в виде налога на прибыль или дивидендов "Газпрома", - сказал он.

"Это потери бюджета прямые, это потери акционеров "Газпрома". Мы не можем на это не обращать внимания, поэтому частично компенсируем это за счет недопоставок нефти", - добавил он.

Ранее Дворкович сообщал, что сумма долга Беларуси за поставки российского газа по состоянию на 28 января достигла порядка $550 млн.

С начала 2016 года Беларусь ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Беларусь настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. куб. м вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Беларусью около 300 млн долларов за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В конце 2016 г. Беларусь перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта.

При этом Дворкович не исключал, что урегулирование газового вопроса с Беларусью возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.