Украина может установить рыночную цену за транзит газа

Украина будет вынуждена установить рыночную цену за транзит газа, если Россия откажется от конструктивных переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО назвал неприемлемой цену 1,6-1,8 дол., которая сегодня предлагается Украине за транзит российского газа. Он заметил, что в Европе эти суммы сегодня колеблются от 4 до 13 долларов. «Есть транзит 9 (дол.), простите, что я называю такие нехорошие цифры, есть транзит 11, есть транзит 13. Здесь есть где искать компромисс», - сказал Президент. По его убеждению, хотя это и не простой вопрос, здесь необходимо искать «здоровый экономический компромисс», и не мешать специалистам политикой.

«Больше всего сегодня необходимо для этих переговоров - это отбросить политические эмоции и прекратить шантаж», - сказал В.ЮЩЕНКО.