Украина в марте сократит производство электроэнергии на ТЭС

Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Также отмечается, что генерация электроэнергии на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках составит 1,482 млрд кВт-ч.

При этом рост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях запланирован на уровне 16% - до 1,062 млрд кВт-ч, также на 10,7% прогнозируется рост генерации из альтернативных источников – до 155 млн кВт-ч.

Согласно документу, прогнозный экспорт электроэнергии с так называемого «острова Бурштынской ТЭС» (ТЭС, которая работает отдельно от Объединенной энергосистемы, обеспечивая электроэнергией жителей западных областей Украины, а также генерирует электричество на экспорт, входит в состав частного энергохлдинга ДТЭК) будет снижен на 26,7% - до 220 млн кВт-ч.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры на рынке электроэнергии в результате блокады ветеранами АТО поставок дефицитного угля антрацитовой группы для работы ТЭС на подконтрольной Украине территории, что также стало поводом для пересмотра Прогнозного баланса электроэнергии, который ранее был утвержден на весь 2017 год.

21 февраля Минэнергоугля утвердило Прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на март с учетом действующих на энергорынке чрезвычайных мер. В тот же день министр Игорь Насалик сообщил, что вклад атомной генерации в марте составит 59%.

Также в министерстве ранее сообщали, что атомные электростанции в результате введения чрезвычайных мер в сфере электроэнергетики увеличат в марте 2017 года производство электроэнергии по сравнению с предыдущими прогнозами на 3,9% - до 7,9 млрд кВт-ч.