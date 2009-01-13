Газовые проблемы вызваны желанием приватизировать украинскую ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что газовые проблемы с Россией вызваны желанием приватизировать украинскую газотранспортную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не исключаю того, и это подтверждают некоторые комментарии с российской стороны, что под эти события ставилась попытка изменить идеологию управления, эксплуатации, собственности украинской газотранспортной системы. Сегодня часты обещания Украине - возьмите кредит, если вам газ дорогой по 450 или 480 долларов, мы откроем субсидию Украине… Я хотел бы напомнить, Беларусь полтора года назад субсидию открыла и сегодня 50% ГТС Беларуси не принадлежит народу Беларуси», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом он заявил, что «атака», которой подверглась Украина со стороны России, имеет по его мнению, и другие цели. В частности, возбудить внутреполитическую ситуацию в стране и активизировать регионы, в которых наиболее чувствительно воспринимают проблемы в украинско-российских отношениях для того, чтоб вызвать недовольство украинской властью. Также возможной целью развития конфликта было, по мнению В.ЮЩЕНКО, активизация реализации «достаточно неперспективного» проекта – газопровода «Северный поток», доказывая, что система транзита газа через Украину требует альтернативного варианта.