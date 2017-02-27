Миссия ОБСЕ заметила перевозки угля в районах, которые блокируются ветеранами АТО

Как говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня, инспекторы продолжают наблюдать за блокадой железнодорожных путей, которые проходят через линию разграничения. В частности, 26 февраля на станции Кривой Торец в подконтрольной правительству Украины Щербиновке (44 км к северу от Донецка) наблюдатели видели, что блокада не прекращается.

"На мосту на юго-западных окрестностях Константиновки (подконтрольная правительству Украины, 60 км к северу от Донецка) СММ видела два 35-тонных грузовика, наполненных углем, которые направлялись с юго-запада на северо-восток", - заявили в миссии.

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Также сказано, что в оба дня, 25 и 26 февраля, наблюдатели СММ зафиксировали, что железнодорожные пути были заблокированы с помощью деревянных конструкций и колючей проволоки в Горном (63 км к западу от Луганска), и что поезд продолжал стоять на железнодорожном пути.

Вместе с тем отмечается, что на украинском блокпосту на дорожной развязке в Карбоните (часть Золотого), представители СММ 25 февраля видела семерых невооруженных мужчин и гражданское транспортное средство, которое было припарковано недалеко. 26 февраля миссия в этой местности заметила четырех невооруженных мужчин и отметила спокойную ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы украинских ТЭС. С 10 февраля поставки угля были приостановлены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей, минимум, 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и электроэнергии для населения.

Сегодня, 27 февраля, главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» заявили, что требуют снять блокаду оккупированных территорий до 1 марта.

По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран.