Российский "Газпром" назвал цену газа для Евросоюза на текущий год

Зампред правления российской газовой компании "Газпром" Александр Медведев в своем выступлении на дне инвестора в Сингапуре заявил, что экспортная цена на газ в страны Евросоюза в текущем 2017 году может составить $180-190 за тысячу кубометров, сообщает Прайм.

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"Диапазон цен в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров", - сообщил Медведев.

В прошлом году средняя цена экспорта газа российской компании в страны ЕС составила $167 за тысячу кубов, добавил он.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% - более чем до 179,3 млрд кубометров. Это стало историческим максимумом.

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"Европа была, есть и остается приоритетным рынком для "Газпрома", - добавил заместитель председателя правления, отметив, что позиция компании останется стабильной на рынке Европы в течение ближайших месяцев.

В прошлом году доля газа "Газпрома" на рынке Европы выросла до 34% с 31% в 2015 году, компания хочет сохранить долю на рынке ЕС на уровне 35%.