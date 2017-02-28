Нефть дорожает благодаря соблюдению ОПЕК договора о сокращении добычи

Цены на нефть выросли во вторник утром благодаря рекордному соблюдению ОПЕК пакта о сокращении добычи, но рост производства сырья в США продолжает довлеть над котировками.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,32 процента до $56,11 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,19, на 0,26 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

На стороне нефти – сокращение добычи ОПЕК и не входящими в нефтекартель государствами, включая Россию, договорившимися о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в среднем выполнила обязательства в рамках пакта на рекордные 90 процентов в январе.

Эта цифра может вырасти в следующие месяцы, учитывая, что Ирак и ОАЭ, ранее не спешившие сокращать добычу, пообещали ускорить снижение производства сырья.

"Перспектива усиления сокращения добычи ОПЕК позволяет надеяться на дальнейший рост цен", – сказали аналитики банка ANZ.

В то же время рост добычи в США продолжает сдерживать ралли цен на нефть.

"ОПЕК не может позволить себе серьёзно усилить сокращение добычи, потому что это приведёт к росту поставок сланцевой нефти из США", – сказал Джонатан Барратт из Ayers Alliance.

За неделю, завершившуюся 17 февраля, добыча нефти в США – впервые с апреля 2016 года – превысила отметку 9 миллионов баррелей в сутки благодаря тому, что энергетические компании продолжают разведку новых ресурсов.

Не сдают позиций и американские бурильщики. Так, число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 24 февраля, на 5 единиц до 602, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с октября 2015 года.