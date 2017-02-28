США помогут Украине сформировать Штаб противодействия угрозам энергообъектам

Агентство по уменьшению угроз Министерства обороны США в рамках выполнения программы противодействия возможным ядерным угрозам и усиления безопасности ядерных объектов поможет Министерству энергетики и угольной промышленности Украины сформировать Межведомственный оперативный штаб противодействия угрозам энергетическим объектам страны.

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Как сообщили в Минэнергоугля, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей министерства с коллегами из Агентства Минобороны США.

Как подчеркнули в Минэнергоугля, существование таких ситуационных центров в условиях постоянной внешней агрессии является крайне важным для поддержания национальной безопасности. И потому главной задачей Межведомственного штаба станет предупреждение, противодействие и реагирование на возможные случаи угроз объектам энергоинфраструктуры. Как ожидается, все работы по формированию такого оперативного штаба будут завершены в текущем году.

Как сообщал УНИАН, на текущий момент в Украине в связи с острым дефицитом угля действуют чрезвычайные меры на рынке электроэнергетики, предполагающие, в том числе, рост доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны. Сейчас этот показатель приближается к 60%.