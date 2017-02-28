"Газпром" нарушил условия транзитного контракта - рекордно снизил давление на входе в ГТС Украины

Российский газовый монополист компания «Газпром» в очередной раз нарушила условия контракта по обеспечению давления газа в украинской газотранспортной системе, что подрывает стабильный транзит газа в страны Европейского Союза, говорится в сообщении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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Согласно сообщению, по состоянию на 8:00 вторника давление на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" упало до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атм вместо оговоренных контрактом 60 атм.

Отмечается, что «Газпром» также нарушает условия транзитного контракта по максимальному уровню суточных колебаний заявок на отбор газа в пунктах выхода из ГТС Украины, которые не должны превышать 4,5% по пункту Ужгород, но в отдельные дни февраля данный показатель был превышен в 2 раза от нормы.

Кроме того, в отдельные периоды текущего месяца качество газа, который подавался в украинскую ГТС из России, не соответствовало физико-химическим показателям, предусмотренными контрактом.

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«Систематическое несоблюдение «Газпромом» условий транзитного контракта создает риски для бесперебойных поставок газа в европейском направлении», - сообщили в «Нафтогазе».

При этом в компании отметили, что, несмотря на искусственно созданные российской стороной препятствия, Украина продолжает обеспечивать стабильные поставки газа в Европу. Все заявки импортеров российского газа выполняются вовремя.

«В рамках механизма быстрого реагирования Европейская комиссия получила оперативное сообщение о внезапном снижении давления на ГИС "Суджа". «Нафтогаз Украины» и Европейская комиссия обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за невыполнения российской стороной своих контрактных обязательств, и ожидают от «Газпрома» соответствующих объяснений и исправления ситуации ради стабильного обеспечения газом европейских потребителей», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» заявлял о систематических нарушениях «Газпромом» условий транзитного контракта по обеспечению минимально допустимого давления газа на входе в украинскую ГТС. В «Нафтогазе» предположили, что российская компания не в состоянии стабильно поддерживать давление в системе на необходимом уровне из-за неудовлетворительного состояния части российской газотранспортной инфраструктуры.

В середине декабря 2016 года «Укртрансгаз» сообщал, что из 30 дней ноября контрактное давление на газоизмерительной станции «Писаревка» выдерживалось только 12 дней, а на станции «Суджа» оно стабильно было ниже контрактных условий.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. В январе-ноябре 2016 года транзит вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 73,5 млрд куб. м.