Нефть на NYMEX выросла в цене

Цена на нефть 13 января выросла в цене впервые за шесть прошедших сессий благодаря планам Саудовской Аравии значительно сократить объемы добычи, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

Поддержку ценам на нефть оказывает также холодная погода на восточном побережье США и газовый конфликт между Россией и Украиной.

По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 0,19 долл., или на 0,5%, до 37,78 долл. за баррель.