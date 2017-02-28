В Кабмине рассказали о разработке алгоритмов для импорта дефицитного антрацита в ближайшее время

Кабинет министров Украины разрабатывает алгоритмы и изучает возможность для скорейшего импорта дефицитного антрацитового угля, запасы которого заканчиваются в результате блокады поставок этого вида топлива из зоны АТО, сообщил в ходе ежегодной конференции Ukrainian Energy Forum вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, в сферу ответственности которого, в частности, входит топливно-энергетический комплекс страны.

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«Мы принимаем все меры, чтобы снизить потребление антрацита, а также разрабатываем алгоритмы, которые позволят в ближайшее время завозить импортный уголь», - сказал Кистион.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры на рынке электроэнергии в результате блокады ветеранами АТО поставок дефицитного угля антрацитовой группы для работы ТЭС на подконтрольной Украине территории, что также стало поводом для пересмотра Прогнозного баланса электроэнергии, который ранее был утвержден на весь 2017 год.

21 февраля Минэнергоугля утвердило Прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на март с учетом действующих на энергорынке чрезвычайных мер. В тот же день министр Игорь Насалик сообщил, что вклад атомной генерации в марте составит 59%.

Также в министерстве ранее сообщали, что атомные электростанции в результате введения чрезвычайных мер в сфере электроэнергетики увеличат в марте 2017 года производство электроэнергии по сравнению с предыдущими прогнозами на 3,9% - до 7,9 млрд кВт-ч.