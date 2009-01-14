Политологи: парламентская ВСК не решит газовый конфликт

Ведущие украинские политологи считают, что созданная вчера Верховной Радой Временная следственная комиссия по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах не будет способствовать разрешению газового конфликта, а лишь даст оппозиции дополнительные возможности для пиара и критики правительства.

Об этом говорили эксперты, опрошенные «Центром исследований политических ценностей «АКСИА».

В переданных УНИАН материалах эксперт-опроса, отмечено, что политологов попросили ответить на вопрос, будет ли способствовать деятельность Временной следственной комиссии ВР разрешению газового конфликта.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО, в частности, считает, что созданная ВСК – это дополнительная возможность попиариться на газовой теме, прежде всего, для Партии регионов.

“Переговорный процесс, как и деньги, любит тишину. Если происходит излишняя политизация переговорного процесса – это скорее навредит его результативности, чем даст какие-то преимущества. В данном случае эта комиссия – дополнительная возможность попиариться на газовой проблеме. Речь идет о возможности попиариться для оппозиции, прежде всего для Партии регионов», – отметил эксперт.

По мнению Директора Института глобальных стратегий Вадима КАРАСЕВА, избрание председателем ВСК представительницы Партии регионов Инны БОГОСЛОВСКОЙ свидетельствует о том, что эта комиссия “будет заниматься не столько решением конфликта в газовой сфере между Украиной и Россией, сколько созданием конфликта вокруг действий премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО”.

“Временные следственные комиссии никогда не создавали для содействия в решении тех или иных конфликтов. В Верховной Раде есть такая пословица: «Хочешь погубить какое-то дело – создавай следственную комиссию»... Я считаю, что если бы цель была другой, то главой комиссии был бы другой человек. Эта комиссия имеет целью создать определенные фактологические, юридические и регламентные аргументы и козыри для того, чтобы давить на нынешнее правительство, критиковать его за непоследовательность, особенно в газовом конфликте с Россией, особенно на первых этапах этого конфликта и в итоге вынести суровый приговор. В дальнейшем это будет использоваться как инструмент для постановки вопроса о вотуме недоверия Кабмину и отставки действующего правительства. Следует ожидать нового конфликта, который уже не будет иметь ничего общего с внешнеполитическим, энергетическим измерением», – отметил политолог.

Директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ считает, что председательство в комиссии представителя Партии регионов будет способствовать лишь усилению конфликта вокруг темы газовых переговоров с Россией.

«Ведь и Президент, и премьер - ключевые парламентеры с украинской стороны - не являются представителями этой политической силы. В Партии регионов будет большое искушение воспользоваться комиссионными преимуществами, чтобы усилить критику своих политических конкурентов”, – сказал эксперт.

По его мнению, сейчас вообще не нужно было создавать никаких комиссий. “Парламент должен был продемонстрировать консолидированную позицию всех политических сил, а не только БЮТ и НУ-НС. Поэтому, по моему мнению, создание комиссии - это неверный выход из ситуации.

Скорее всего, следственная комиссия будет использована как площадка для критики, как переговорного процесса, так и его результатов. Это будет легитимный рупор - изобличитель власти в лице И.БОГОСЛОВСКОЙ. Комиссия будет играть роль изобличителя непрофессиональной власти, которая вредит своему народу”, – отметил О.МЕДВЕДЕВ.

Он также подчеркнул, что не воспользоваться такой правовой возможностью, как создание наблюдательного органа от ВР было бы большим упущением Партии регионов. “До времени отчета комиссии, я думаю, уже будет подписан договор, как о цене транзита газа, так и о цене газа для Украины. Сценарий действий комиссии будет напоминать действия представителей комиссии ВР по расследованию поставок вооружения для Грузии (которую возглавлял “регионал” Валерий КОНОВАЛЮК – УНИАН)», – заявил политолог.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ убежден, что работа комиссии будет слишком политизирована.

“Вопрос будет слишком политизирован, тем более, что комиссию возглавила И.БОГОСЛОВСКАЯ. Я думаю, что даже если будет проведена какая-то содержательная работа, когда И.БОГОСЛОВСКАЯ выйдет на трибуну, все это превратится в сугубо политические заявления. В этой ситуации каждая сила в парламенте будет пытаться использовать действия комиссии для того, чтобы набрать себе дополнительные очки”, – сказал О.ГАРАНЬ.

“Заместителем комиссии стал депутат от фракции БЮТ Александр ГУДИМА. Он, в отличие от И.БОГОСЛОВСКОЙ, специалист в этой сфере. Его участие в этой комиссии может добавить прагматичности, но многое будет зависеть не только от работы самой комиссии, но и также от презентации ее результатов”, – прибавил эксперт.

Директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ также выразил сомнение в том, что ВСК будет способствовать разрешению газового конфликта.

„Не думаю, что Временная следственная комиссия в состоянии решить сложный клубок проблем в газовых взаимоотношениях России и Украины, от которых пострадала Европа. Но такая комиссия в состоянии поднять целый пласт проблем, которые вроде бы во всех на слуху, но никак не решаются. В этом она похожа на комиссию по расследованию поставок украинского оружия на Кавказ. Скрупулезное расследование должно открыть интересные факты - кто стоит за теневыми схемами продажи уже украинского газа украинским потребителям по завышенным ценам”, – отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах.

Согласно решению ВР, Комиссия будет предоставлять украинскому обществу достоверную информацию относительно расследования функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей и будет осуществлять парламентский контроль и реагирование для незамедлительного возобновления поставок газа потребителям Украины и обеспечения возобновления транзита газа в Европу.

В состав ВСК вошли 11 народных депутатов. Комиссия будет действовать на протяжении двух месяцев и обнародует свой предварительный отчет на пленарном заседании 6 февраля.