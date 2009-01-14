Газпром: Украина заблокировала транзит газа

Отчеты международных наблюдателей подтверждают, что Украина заблокировала транзит российского газа.

Об этом УНИАН сообщили в управление информации ОАО «Газпром».

В частности, наблюдатели международной комиссии по мониторингу в Киеве Юлиус СКАЧ (SPP a.s.), Сергей БАЗАЛЕЕВ («Газпромэкспорт»), Петер ЖАХОРСКИ (Estrim), Алайн РОССИНЬОЛ (Gaz de France Suez), Роберто МЕРЛО (ЕС) подписали Почасовой отчет по ГИС (форма №1), который свидетельствует об отсутствии прокачки российского газа по транзитным газопроводам Украины в направлении Европы, в то время как на газоизмерительной станции «Суджа» Курской области давление на входе в ГТС Украины составляет 70 атмосфер.

Аналогичный Почасовой отчет (форма №1А), также подтверждающий отсутствие прокачки газа в западном направлении, был подписан наблюдателями международной комиссии по мониторингу Йоханом ХАУМЕРОМ (OMV) и Олегом АНТОНОВЫМ («Газпром экспорт») на ГИС «Ужгород».

Как сообщал УНИАН, 13 января ОАО «Газпром» возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию "Суджа".

Вместе с тем председатель правления НАК Олег ДУБИНА заявил, что НАК Нафтогаз Украины» не смог выполнить предложение «Газпрома» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело б к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей.

При этом О.ДУБИНА добавил, что «сегодня выполнить то предложение «Газпрома», к сожалению, газотранспортная система Украины не то что не в состоянии, а если нам выполнить, то придется оставить без газа Одессу, Луганскую, Донецкую и частично Днепропетровскую области».

Также он отметил, что «принятое решение ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки».

Кроме того, после возобновления прокачки НАК «Нафтогаз Украины» потребовал немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем транзитным направлениям.

«НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что эти объемы и направления не были своевременно согласованы между двумя операторами смежных газотранспортных систем. Это грубо противоречит установленной практике надежного функционирования транзитных газопроводов», – отмечено в сообщении.

Позже источник, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».

По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины.