Действия "Газпрома" в отношении Украины понятны, заявил накануне премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, отвечая на вопросы журналистов, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Думаю, что есть повод для беспокойства, но должен отметить, что, вникая в суть дела, прекрасно понимаю мотивы "Газпрома", - сказал он.

Отметим, из-за газового конфликта между Россией и Украиной ряд стран ЕС остались без газа. 7 января РФ прекратила подачу газа для транзита по территории Украины в страны ЕС, 13 января обещанная ею прокачка по ГТС Украины не состоялась. Итальянское руководство заверяет, что газовых запасов стране хватит не менее чем на 3 недели. К тому же Италия уже договорилась об увеличении поставок из других источников.

С.БЕРЛУСКОНИ ранее первым выступил с предложением о выделении Украине европейского кредита для расчетов с "Газпромом".