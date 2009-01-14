Саудовская Аравия снизит производство нефти

Саудовская Аравия произведет в феврале меньше нефти, чем предусмотрено установленной для нее предельной квотой ОПЕК. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил накануне по прибытии в Индию министр нефти и минеральных ресурсов королевства Али ибн Ибрагим ан-Нуэйми.

"Мы напряженно работаем сейчас над тем, чтобы добиться установления на рынках баланса", - подчеркнул ан-Нуэйми. "Мы сделаем все, что для этого необходимо", - добавил он. При этом министр отказался назвать планируемые объемы сокращения добычи королевством.

Это позволило части аналитиков сделать вывод, что Эр-Рияд в конфиденциальной обстановке добивается принятия общего решения членами ОПЕК о сокращении добычи углеводородов, начиная с февраля.

Эксперты также отмечают, что заявление ан-Нуэйми продемонстрирует решимость Саудовской Аравии пойти на решительные меры по снижению ОПЕК объемов добычи нефти в целях стабилизации цен на нее. Еще один их вывод состоит в том, что принятое в декабре и в целом выполненное решение ОПЕК о сокращении с 1 января нынешнего года суточной добычи на 2,2 млн баррелей не смогло стабилизировать нефтяные цены, так как оказалось недостаточно радикальным.

Сейчас все говорит о том, что ведущие страны ОПЕК настроены более решительно добиваться свой цели - сначала остановить падение цен, а затем вывести цену барреля на уровень 70 долл.