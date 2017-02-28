Гройсман раскритиковал "угольную блокаду": не будет предметом шантажа и давления на Украину

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе специального совещания с представителями металлургического комплекса.

"Я инициировал встречу, чтобы оценить, с какими проблемами столкнулась Украина после объявления угольной блокады. То, что происходит, требует скоординированных действий. Вызовы, которые стоят перед экономикой, - очень сложные. Из-за блокады могут быть остановлены предприятия, тепловые станции. И от необдуманных политизированных действий будут страдать украинцы", - сказал Гройсман.

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Он напомнил, что Россия ведет против Украины целенаправленную агрессию - военную и экономическую. "Задача России - уничтожить Украину как государство, подорвать наши возможности, - сказал Гройсман. - Меня удивляет позиция некоторых политических представителей, которые, не поясняя последствий блокады, начинают подыгрывать россиянам".

"Россия ведет против Украины войну. Первый фронт - военная агрессия, и россияне точно знают, что победить украинское войско и народ они не могут. Потом была агрессия экономическая - для украинских товаров закрыли российский рынок и для товаров в третьи страны. И сейчас задача России - уничтожить Украину как государство, подорвать наши возможности. Ограничение поставок угля ударит по рядовым украинцам. Где-то будет остановлено теплоснабжение, электроэнергия под угрозой, а следующий вопрос - экономика. Экономика начала восстановление, мы начали аккумулировать ресурсы, но сейчас мы должны решать вопросы блокады. Меня удивляет позиция некоторых политических представителей, которые, не поясняя последствий блокады, начинают подыгрывать россиянам. А наша задача - вернуть Донбасс в Украину. И то, что предприятия вырабатывают уголь из украинских недр, не может быть предметом шантажа и давления на Украину", - подчеркнул премьер.

Ранее Гройсман отметил, что блокада вынуждает украинские предприятия закупать уголь за валюту за рубежом. Однако источники такого импорта ограничены, и наиболее очевидным является импорт угля из России, которая ведет военную и экономическую агрессию против Украины.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.