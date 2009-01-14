Счетные палаты РФ и Украины будут контролировать поставки газа

Председатель Счетной палаты России Сергей Степашин рассказал накануне о планах совместных мероприятий с украинскими коллегами по организации мониторинга газовых поставок через территорию Украины, передает Прайм-ТАСС.

"На днях, - сообщил С.Степашин, - у меня состоялся разговор с моим коллегой - председателем Счетной палаты Украины Валентином Константиновичем Симоненко. Украинская сторона согласилась с необходимостью проведения совместного, параллельного контрольного мероприятия двух счетных палат, посвященного ситуации вокруг так называемого газового кризиса, который возник сегодня между Россией и Украиной”.

По словам С.Степашина, он говорил на эту тему и с руководителем "Газпрома". "Мы готовы показать все, что необходимо иностранным наблюдателям. И, безусловно, нам очень важно, что украинская сторона согласилась посмотреть то, что происходит на ее территории. В том числе в "РосУкрЭнерго", потому что там есть акции "Газпрома", с тем, чтобы снять всякого рода подозрения о том, куда, в чей карман идут бюджетные средства обеих сторон", - сказал председатель Счетной палаты России.

С.Степашин напомнил, что "это уже не первая практика совместных контрольных мероприятий с украинскими и иными коллегами, поэтому мы благодарны украинской стороне за поддержку в проведении совместного контрольного мероприятия".

С.Степашин выразил надежду на то, что "в ближайшее время совместная рабочая группа приступит к этой серьезной и очень необходимой на сегодня проверке", и "все итоги работы будут доложены гражданам России и Украины, общественности и тем, кто профессионально занимается этой проблематикой".