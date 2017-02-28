Гройсман предупредил, что украинцы ощутят последствия угольной блокады

Правительство будет готово минимизировать влияние угольной блокады на экономику, но предупреждает о том, что ее последствия ощутят рядовые украинцы.

Читайте такжеУгольная блокада вынуждает металлургов закупать уголь в России - Гройсман

Об этом в ходе специального совещания с представителями металлургической отрасли сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы с этим справимся, мы проанализируем все, и примем необходимые решения», - сказал глава правительства. При этом он напомнил, что экономика страны начала восстановление.

«Но если под вопросом так называемой блокады блокируется Украина, то мы должны понимать все угрозы. Все должны говорить о реальном положении дел», - сказал глава правительства, напомнив, что и политики должны нести ответственность за свои действия и высказывания.

Ранее глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отмечал, что потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл. Кроме того, металлурги подчеркнули, что отсутствие угля вынуждает угольные предприятия закупать этот ресурс за валюту за рубежом. Однако источники такого импорта ограничены, и наиболее очевидным является импорт угля из России, которая ведет военную и экономическую агрессию против Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО, которая началась в конце января 2017 года.

Ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были полностью прекращены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей минимум 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры на рынке электроэнергии в результате блокады ветеранами АТО поставок дефицитного угля антрацитовой группы для работы ТЭС на подконтрольной Украине территории, что также стало поводом для пересмотра Прогнозного баланса электроэнергии, который ранее был утвержден на весь 2017 год.

21 февраля Минэнергоугля утвердило Прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на март с учетом действующих на энергорынке чрезвычайных мер.