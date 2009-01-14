Тимошенко и Баррозу обсудили ситуацию с транзитом газа в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ обсудили ситуацию, сложившуюся с поставками российского газа в Украину и транзита природного газа в страны ЕС.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, очередной телефонный разговор Ю.ТИМОШЕНКО с президентом Еврокомиссии состоялся 13 января.

Собеседники особое внимание уделили ряду технических проблем, связанных с поставками российского газа.

Ю.ТИМОШЕНКО и Ж.БАРРОЗУ договорились о более активном привлечении европейских специалистов к мониторингу процесса поставок российского газа в страны ЕС.

Как сообщалось, 13 января ОАО «Газпром» подал заявку на поставку около 76 млн. кубометров газа через газоизмерительную станцию «Суджа», из которых 12 млн. кубометров Украина должна была направить в Молдову, а остальные - в направлении ГИС «Орловка» и дальше в страны Балканского полуострова и Турцию.

В то же время председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА подчеркнул, что если бы Украина выполнила это предложение «Газпрома», то без газа в стране остались бы Донецкая, Одесская, Луганская и частично Днепропетровская области. «Сегодня выполнить предложения “Газпрома” газотранспортная система Украины не в состоянии», - сказал он и добавил, что Украина, в свою очередь, предлагала этот же объем газа подать через ГИС «Писаревка» и «Валуйки». «Мы готовы этот объем протранспортировать на Молдову и «Орловку», - подчеркнул О.ДУБИНА. Однако, по его словам, это предложение не нашло поддержки в «Газпроме».