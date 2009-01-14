”Газпром” подал в суд на ”Нафтогаз Украины”

"Газпром" подал иск в Международный арбитражный суд в Стокгольме в связи с действиями Украины. Российский монополист считает, что Украина не выполняет своих обязательств по транзиту российского газа в страны Европы, передает Би-би-си.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, иск был подан в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Российский газовый монополист требует обязать "Нафтогаз" обеспечить транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Во вторник транзит российского газа европейским потребителям так и не начался, несмотря на достигнутые ранее соглашения между Россией, Украиной и ЕС.

В среду в Москву приезжают премьер-министры Словакии и Болгарии для того, чтобы обсудить ситуацию с российским премьером Владимиром Путиным. На этот же день запланированы их переговоры в Киеве - с премьер-министром Юлией Тимошенко.

"В рамках данного иска "Газпром" просит суд принять в максимально короткие сроки обеспечительные меры, запрещающие "Нафтогазу Украины" принимать любые действия, направленные на сокращение транзита российского газа в Европу", - отмечают в "Газпроме".

Решение холдинга, по словам Миллера, было одобрено президентом Дмитрием Медведевым.

Обычно срок рассмотрения Арбитражным институтом подобных торговых споров составляет шесть месяцев. Однако есть возможность форсировать процесс.

"Существует возможность - в рамках арбитражного процесса - быстрого [принятия] решения, которое будет действовать до момента принятия окончательного вердикта", - заявил генеральный секретарь института Ульф Франке в интервью российскому агентству ИТАР-ТАСС.

Посредничество Евросоюза не помогло возобновить поставки российского газа на территорию Украины. Стороны продолжили обвинять друг друга в препятствии осуществлению транзита.

По словам главы "Газпрома", во вторник вечером "Нафтогаз Украины" отказался экспортировать российский газ через газоизмерительную станцию "Ужгород" в направлении Словакии.

Ранее Украина заявила, что не может пропускать газ через газоизмерительную станцию "Суджа", куда во вторник Россия начала подавать газ, так как это оставит без топлива несколько областей - Донецкую, Одесскую и частично Днепропетровскую.

«Сегодняшняя заявка российской стороны о якобы возобновлении подачи газа носит абсолютно провокационный характер, так как перед украинской газотранспортной системой ставится технологически нереальная задача», - пояснил агентству Интерфакс уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

"Газпром" настаивает на том, что выработал план по скорейшему возобновлению транзита.

"Мы план составляли с тем, чтобы возобновить транзит в кратчайшие сроки, поэтому и был выбран Судженский газопровод", - пояснил замглавы "Газпрома" Александр Медведев.

Вторая причина, почему был выбран именно этот маршрут - в направлении Балкан, заключается в том, что, как сказал Александр Медведев, "именно эти страны сейчас находятся в наиболее сложном положении".

Украина признала, что до сих пор не "открыла заслонку" для возобновления транзита российского газа в Европу. Она требует предоставить для транспортировки газа дополнительные объема топлива - так называемого технического газа.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинская компания будет использовать российский газ для работы газоперекачивающего оборудования. Рассчитаться за это топливо украинская сторона обещает только после подписания контрактов и получения платы за транзит газа в Европу.

"Газпром" с этим не согласен: по словам Александра Медведева, газовый транзитер должен сам обеспечивать себя техническим газом.

Кроме того, заявляют представители "Газпрома", неспособность Украины начать транзит в балканском направлении означает, что российский газ, поставленный туда ранее, разворован.

Между тем, президент Украины Виктор Ющенко заявил во вторник, что Украина не совершала несанкционированного отбора газа и ничего не должна России за поставленное топливо.

Контракт о поставках газа на внутренний рынок Украины остается не подписанным.