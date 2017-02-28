Суд отказался отменить скандальную формулу ценообразования на уголь "Роттердам+"

Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции и отказался удовлетворить иск бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрея Геруса об отмене формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка».

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Об этом Герус сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Судьи Федотов И.В., Оксененко А.Н., Исаенко Ю.А. все ходатайства отклонили. Все вызовы свидетелей по делу отклонили. За 30 минут разобрались и решили оставить решение первой инстанции в силе. «Роттердам+» работает дальше», - написал он, добавив, что еще будет подача кассации.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск Геруса относительно отмены формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка».

В ходе судебного заседания Герус доказывал, что применение формулы «Роттердам+» будет иметь негативные последствия для конечного потребителя, в особенности промышленности, в виде неоправданного роста тарифов на электроэнергию.

В то же время представители Нацкомиссии утверждали, что постановление, которое регламентирует порядок формирования оптовой рыночной цены, оспариваемое в суде, не имеет влияния на конечных потребителей, а затрагивает интересы только генерирующих компаний.

В апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цены, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В то же время глава правительства Украины Владимир Гройсман не единожды требовал разобраться с целесообразностью использования такой формулы. В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка» не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.