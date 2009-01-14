Еврокомиссия грозит исками России и Украине

Еврокомиссия грозит исками российским и украинским компаниями со стороны их европейских коллег из-за срыва поставок газа в Европу, сообщает со ссылкой на заявление главы ЕК Жозе Мануэла Баррозу агентство Рейтер.

"Если соглашение, спонсорами которого выступил ЕС, не будет уважаться, Комиссия будет рекомендовать компаниям ЕС передать данное дело в судебные инстанции", - цитирует агентство слова главы основного исполнительного органа Евросоюза.

Как сообщает агентство Франс Пресс, в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге Баррозу заявил о том, что Еврокомиссия также может "призвать страны-члены (ЕС) предпринять конкретные действия для поиска альтернативных способов доставки и транзита энергоносителей".

Как заявил, в свою очередь, глава комитета Европарламента по международным делам Яцек Сариуш-Вольски, ЕС должен рассмотреть возможность применения санкций в отношении России и Украины на случай, если не будет возобновлена подача в Европу российского газа через территорию Украины.

"Если поставки газа не возобновятся, Евросоюзу следует рассмотреть возможность принятия наказательных санкций", - цитирует слова парламентария радиостанция "Контакт".

До сих пор в ЕС отказывались назвать виновного за нынешний газовый кризис, подчеркивая, что за создавшуюся ситуацию ответственны обе стороны.

"Газпром" во вторник утром пытался возобновить транзит газа в Европу через Украину, вынужденно прерванный 7 января из-за несанкционированного отбора топлива украинской стороной. Однако транзитный газ в Европу так и не поступил. Как сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, российский экспортный газ, оставшийся в трубах после того, как Украина прервала транзит в Европу, разворован.