Газпром не собирался подписывать газовые соглашения - Дубина

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА считает, что РАО «Газпром» не собиралось подписывать контракты на поставку газа в Украину до конца прошлого года, и в частности 31 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДУБИНА сказал сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«У меня есть глубокая уверенность, что никто не хотел подписывать, потому что после Меморандума двух премьеров и после соглашения, подписанного «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины», те сроки, которые стояли, они были пропущены», - сказал О.ДУБИНА.

Он также заявил, что не хочет говорить о причинах, почему именно документы не были подписаны, и вместе с этим признает свою вину, как главы «Нафтогаза», в обязанности которого входило достичь подписания соглашений на поставку газа. «Не подписали – есть вина моя», - сказал О.ДУБИНА.

Напомним, «Нафтогаз» и «Газпром» в декабре 2008 г. проводили переговоры по контракту о поставках газа в 2009 году и погашении задолженности за газ.

В декабре 2008 г. состоялось несколько раундов переговоров ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в ходе которых рассматривались различные варианты погашения долга, включая предложение «Газпрома» провести взаимозачет украинского долга в виде аванса за транзит российского газа по территории Украины.

1 января т.г. в своем заявлении Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что «30 декабря НАК «Нафтогаз Украины» завершил полностью расчеты за потребленный в 2008 году газ, включая авансовый платеж за декабрь 2008 года. Этот платеж был осуществлен 30 декабря, и Украина считает свои обязательства по расчетам за потребленный газ в 2008 году выполненными полностью, как это, кстати, предусматривал Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины».

Справка УНИАН. 2 октября 2008 года в ходе встречи председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. При этом «Газпром» сохраняет возможность продавать напрямую конечным потребителям Украины 7,5 млрд. куб. м газа в год. Документом подтверждено намерение поэтапного перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа по ее территории.

Условием выполнения положений Меморандума являлось полное погашение НАК «Нафтогаз Украины» всей имеющейся задолженности за поставленный газ.