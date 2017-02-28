Bloomberg: на встрече с азиатскими инвесторами "Газпром" задействует все свое обаяние

Об этом пишут Елена Мазнева и Дина Хренникова в статье "На встрече с азиатскими инвесторами "Газпром" задействует все свое обаяние", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

На этой неделе, впервые с 2015 года, руководители "Газпрома" (Москва) улетели за тысячи миль на восток, в Сингапур и Гонконг в попытке вызвать интерес к крупнейшему в мире производителю природного газа. Даже после прошлогоднего роста цен на сырье и восстановления российских акций, азиатские финансисты все еще сомневаются в том, что "Газпром" стоит того, чтобы добавить его акции в свой портфель.

"Это все еще не наш выбор", - сказал Алекс Вонг, из Ample Capital Ltd. (Гонконг), под управлением которого около $ 130 млн. "Инвесторы на самом деле мало знают о "Газпроме", и о большинстве российских компаний".

"Газпром" рассматривает возможность размещения акций на крупной азиатской фондовой бирже, сообщил инвесторам заместитель генерального директора Андрей Круглов, в Сингапуре вторник, не сообщая подробностей. Встреча в Гонконге назначена на четверг.

Подконтрольный государству производитель осуществил выход на Сингапурскую фондовую биржу в 2014 году. В течение последних трех лет Россия также была нацелена на включение в биржевой список в Гонконге, поскольку обратила свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион после ухудшения отношений с Европейским Союзом и США из-за конфликта в Украине. Три года назад "Газпром" ожидал усиления интереса со стороны китайских инвесторов после подписания сделки на поставки газа на 30 лет, стоимостью $ 400 млрд.

Торги на бирже в Гонконге могут также помочь привлечь инвесторов в Китае из-за электронных связей с рынками в Шанхае и Шэньчжэне. Торги в Сингапуре были вторичными и не приносили никаких средств, руководители считали, что они важны, скорее, для имиджа компании. На веб-сайте биржи нет никакой истории торгов.

"Газпром" не предоставил никаких сведений о возможном размещении акций в Азии. Регион владеет 6,6% материнской компании, доля, которая имеет рыночную стоимость около 211 млрд рублей ($ 3,6 млрд), она может быть продана или использована для конвертируемых облигаций, согласно данным, которые Круглов предоставил в прошлом году.

Согласно последним данным с конца 2015 года, европейские и американские инвесторы владели более 85% депозитарных расписок "Газпрома", которые составляют 27% его уставного капитала. В собственности Азии находилось около 10%, по сравнению с 4% в 2008 году. Компания отказалась предоставить обновленную информацию.

Нефть, экспорт сжиженного природного газа

В то время как Европа "была, есть и будет оставаться приоритетным рынком "Газпрома", Китай будет ключевым партнером компании в Азии, - сообщил в Сингапуре заместитель генерального директора Александр Медведев. Произошла небольшая задержка в переговорах по обеспечению большего количества поставок газа из Западной Сибири в Китай, из-за реформы энергетического рынка в этой стране, и "Газпром" сохраняет оптимизм по поводу сделки, сказал он.

Поставки российского природного газа в Китай (Восточно-сибирский поток, согласованный три года назад) не начнутся, по меньшей мере, до 2019 года, в то время как "Газпром" уже экспортирует сжиженный природный газ и нефть. Он также подписал там несколько сделок с кредиторами в прошлом году.

Учитывая стратегию "Газпрома" в Азии, стремление оказаться на бирже, поближе к одному из своих главных клиентов и финансистов "кажется разумным", - сказал Хао Хун, главный стратег Bank of Communications International Holdings Co. (Гонконг).

Тем не менее, иностранные компании в Гонконге, как правило, испытывают трудности в привлечении местных инвесторов, сказал он.

"Люди более склонны придерживаться местных имен из Гонконга или Китая, прежде чем перейти к менее известным иностранным названиям", - сказал Хун.

Только одна российская компания осуществила первичное публичное размещение акций на фондовой бирже Гонконга. Объединенная компания "Русал", крупнейший производитель алюминия за пределами Китая, привлекла $ 2,2 млрд в 2010 году.

"Гонконгские инвесторы не понимают рисков инвестирования в российские компании, ведь многие из них – это государственные предприятия с неизмеримыми политическими и валютными рисками", - сказал Вонг из Ample Capital. "Может быть, "Русал" будет единственной российской компанией, которая привлечет средства институциональных инвесторов Гонконга".