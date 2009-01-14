ГТС Украины технически исправна

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина опроверг сообщения о том, что украинская газотранспортная система не в состоянии обеспечить транзит российского газа в Европу.

Все слухи о том, что техническое состояние ГТС вызывает тревогу, не соответствуют действительности, заявил Дубина на пресс-конференции в среду.

По его словам, в начале минувшего года "мы уже слышали, что газотранспортная система никуда не годится".

"Мы закончили год и прокачали 119 миллиардов (кубометров газа), и ни одного дня вы не слышали о том, что какой-то был сбой", - сказал глава компании.

О.Дубина заверил, что украинская ГТС способна на сегодняшний день "прокачать 170 миллиардов кубометров газа".

"И она будет способна это делать долго", - заверил глава правления "Нафтогаза".