Россия не возобновляла поставки газа Словакии

Россия не возобновляла поставки газа в направлении Словакии, и это могут подтвердить эксперты-наблюдатели за транзитом российского газа через Украину, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе встречи в среду с прибывшим в Киев на газовые переговоры премьером Словакии Робертом Фицо.

"Глава украинского правительства отметила, что эксперты ЕС, которые мониторят ситуацию с транзитом газа, могут подтвердить информацию о том, что Россия не возобновляла поставки газа в направлении Словакии", - сообщает пресс-служба правительства Украины.

"Если газ будет подан сегодня, он сразу будет направлен в Европу... Украина - надежный партнер и ваш, и России относительно снабжения газа", - цитирует пресс-служба слова Тимошенко.

Премьер Украины отметила, что согласно выводам экспертов Европейского Союза, Россия не направила в Ужгород (украинский участок, который поставляет газ в Словакию) "ни одного грамма газа". "Газ не подавался, потому транспортировать нечего", - отметила премьер-министр и добавила: "Мы готовы выполнять функции транзитера, но без снабжения природного газа это невозможно".

Глава украинского правительства также отметила, что в направлении, по которому во вторник Россия задекларировала подачу газа, нет технических возможностей для транспортировки.

В свою очередь премьер-министр Словакии отметил, что в его государстве ситуация критическая, поскольку газа в стране осталось на 12 дней. Фицо отметил, что его "порадовало, что Украина готова поставлять газ на территорию Словакии". Он обратился с просьбой к премьер-министру Украины начать переговоры с Российской Федерацией на правительственном уровне по газовому вопросу.

Премьер Украины также сообщила своему коллеге из Словакии, что Украина не сможет помочь Словакии газом из своих подземных хранилищ, передает украинское информагентство УНИАН. О поставках газа из украинских хранилищ премьер Словакии просил Украину. Он просил помочь с поставками газа объемом 20 миллионов кубометров ежедневно до тех пор, пока не возобновятся поставки российского газа в Словакию.

По словам Тимошенко, Украина так же, как и европейские страны, не получает газ и испытывает сложности в этом вопросе.

Справка УНИАН. 13 января "Газпром" возобновил поставки российского газа в Европу через Украину через газораспределительную станцию "Суджа" в объеме 76,6 млн. кубометров в сутки для обеспечения транзита газа через территорию Украины для потребителей Балкан, Турции и Молдавии. За час должно было проходить 3 млн. 126 тыс. кубометров газа.

Позже источник, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, на данный момент российский газ не поступает в ГТС Украины. До сих пор транзит газа не возобновлен.