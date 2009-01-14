ЕС создаст 120-дневный запас нефти и газа

Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Мирек Тополанек в среду призвал ЕС рассмотреть планы по созданию 120-дневных запасов нефти и газа, а также поиску альтернативных маршрутов поставки энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэтед Пресс.

По мнению Тополанека, на фоне продолжающегося отсутствия транзита Украиной российского газа ЕС должен обратить большее внимание на вопросы обеспечения энергетической безопасности.

Топланек предложил ЕС сделать "высшим приоритетом" строительство газопровода, который будет доставлять каспийский газ в Европу через Турцию.

Также чешский премьер выступил за диверсификацию источников выработки энергии, в частности более широкое использование АЭС.

"Газпром" во вторник утром пытался возобновить транзит газа в Европу через Украину, вынужденно прерванный 7 января из-за несанкционированного отбора топлива украинской стороной. Однако транзитный газ в Европу так и не поступил. Как сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, российский экспортный газ, оставшийся в трубах после того, как Украина прервала транзит в Европу, разворован.

Замглавы холдинга Александр Медведев заявил, что "Газпром" способен компенсировать недопоставки газа, допущенные по вине Киева.