Встреча высокого уровня по Nabucco состоится в январе

Встреча высокого уровня стран-участниц проекта строительства газопровода Nabucco, который будет доставлять природный газ в Европу из Центральной Азии, пройдет в конце января в Будапеште, сообщил в среду РИА Новости европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Нынешний газовый кризис, по всей видимости, придаст новый импульс процессу реализации проекта Nabucco", - считает собеседник агентства.

Строительство газопровода, который должен быть проложен в обход России и Украины через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию и, возможно, Германию, планируется начать в конце 2010 года и завершить в 2013 году.