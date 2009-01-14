Газовый конфликт наиболее влияет на химическую отрасль

В промышленности самое значительное влияние газовый конфликт оказывает на химическую отрасль, для которой природный газ является основным сырьем и ограничение его поставок равносильно снижению выпуска продукции.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании «Драгон Капитал» Денис САКВА.

По его словам, цементные и сахаропроизводящие предприятия также напрямую зависят от поставок природного газа. В несколько меньшей степени ограничения поставок газа влияют на металлургию, которая имеет возможность в определенной степени заменять газ коксом. «Однако довольно сложно выделить влияние газового конфликта от общеэкономических кризисных явлений и глобального снижения спроса», – отметил Д.САКВА.

Ранее в интервью УНИАН вице-президент и инвестиционный управляющий Foyil Asset Management Ukraine Дмитрий МОШКАЛО заявил, что после урегулирования вопроса цены газа для украинских промышленных потребителей можно будет судить об адекватности текущей оценки их акций и новых финансовых моделях функционирования эмитентов.