Нафтогаз планирует покупать газ у ЕС в объеме 40 миллионов кубов в сутки

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" планирует в марте импортировать газ из Польши, Венгрии и Словакии в режиме более 40 миллионов кубометров в сутки.

Об этом в ходе конференции "Украинский энергетический форум" сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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"Из Словакии приблизительно планируется импортировать 40 миллионов кубометров в сутки, по Польше и Венгрии – посмотрим, поскольку эти маршруты вспомогательные для "Нафтогаза", – сказал Витренко.

По его оценкам, Украина закончит отопительный сезон 2016-2017 годов с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 6 миллиардов кубометров.

"В апреле существенно упадут объемы импорта, они будут минимальными. Мы уже сейчас видим, что газа для завершения отопительного сезона вполне достаточно", – отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, из Венгрии – 1 миллиард кубометров, из Польши – 1 миллиард кубометров.