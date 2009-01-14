Румыния считает Украину невиновной в газовом конфликте

Румыния не считает Украину виновной стороной в газовом конфликте с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Сегодня утром состоялся телефонный разговор с послом Румынии, который не подтвердил информацию о том, что якобы Румыния обвинила Украину в срыве транзита газа. Более того, он опроверг эту информацию и сказал, что она не cоответствует действительности», - подчеркнул К.ЕЛИСЕЕВ.

По его словам, сейчас Украина официально обратилась к Румынии с просьбой предоставить опровержение соответствующей информации, распространенной по итогам телефонного разговора премьер-министра России Владимира ПУТИНА с Президентом Румынии Траяном БЕСЕСКУ.

Как сообщалось, 13 января пресс-служба правительства России проинформировала о телефонном разговоре В.ПУТИНА с Президентом Румынии, в ходе которого Т.БЭСЕСКУ, по информации пресс-службы, «отметил, что он разделяет позицию России об ответственности Украины за осуществление транзита потребителям в Европе».