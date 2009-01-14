Газовый конфликт: «технологический перерыв»

Европа таки дождалась 13 января «отмашки» Кремля. Газ был пущен «на вход» для транзита по территории Украины, но «на выход» не дошел. Всеобщую радость сменила горечь – когда Европа сможет увидеть (или унюхать) "газ в конце туннеля" пока не может сказать никто... При этом стоит отметить, что один из лагерей все же больше пострадал, т.к. пытаясь перегнать по очень хитрой схеме Газпрома «голубое топливо» европейским соседям, сам продолжается оставаться «в подвешенном состоянии». Бескомпромиссное поведение российского монополиста свидетельствует о больших планах на будущее – ГТС Украины, причем ставит под сомнение техническое состояние системы. Возникает вопрос – зачем северному соседу нечто, непригодное для употребления? Предложенный Газпромом план транспортировки, который не может быть выполнен технически, т.к. оставит без газа 4 области Украины, можно расценить как попытку продемонстрировать всему миру несостоятельность Украины как транзитера и, при этом, вынудить Европу на строительство обходных трубопроводов. Но в ответ звучат достаточно убедительные и четкие аргументы Украины…

Хроника «технологического перерыва» Глава НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА заявляет, что на сегодняшний день транзит газа через территорию Украины технически невозможен, поскольку Россия не меняет заявку на подачу газа.

«Сегодня мы получили от «Газпрома» ту же самую заявку, которая была и вчера, – открыть газовый поток по «Суджи» и довести его до «Орловки». К сожалению, ответили то же самое – что мы сегодня этого сделать не можем, чтобы не оставить без газа наши регионы. Поэтому ситуация, которая была вчера (с транзитом – УНИАН), она остается и сегодня», – сказал О.ДУБИНА.

Он также подчеркнул, что технического соглашение, в котором были бы четко выписаны направления и объемы поставок газа на 2009 год, на сегодня не подписано и поэтому подготовлен технический протокол на месяц, в котором определены условия работы украинской ГТС.

«Мы не можем на сегодняшний день запускать систему на небольшие объемы и на непонятный срок. Мне нужно видеть жизнь хотя бы на один месяц, тогда можно что-то планировать и каким-то образом перестроить работу украинской ГТС», – сказал О.ДУБИНА.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что сегодня утром направил письмо комиссару ЕС по вопросам энергетики Андрису ПИБАЛГСУ, в котором изложил существующую ситуацию с экспортом газа, а также подчеркнул необходимость скорейшего подписания временного технического протокола по работе украинской ГТС. Также он попросил европейскую сторону содействовать Украине в решении вопроса обеспечения технологическим газом для транзита газа в Европу.

Кроме того, Ю.ПРОДАН считает, что на сегодняшний день Европе необходимо четко задать вопрос России, почему транзит газа в Европу до сих пор не возобновлен. «Я четко поставил вопрос (в письме – УНИАН), что пора уже Европейской Комиссии задать четкий вопрос, зачем российская сторона совершает такие действия», – сказал Ю.ПРОДАН.

А что с газовым контрактом для Украины?

Олег ДУБИНА считает, что ОАО «Газпром» не собиралось подписывать контракты на поставку газа в Украину до конца прошлого года, и в частности 31 декабря.

«У меня есть глубокая уверенность, что никто не хотел подписывать, потому что после Меморандума двух премьеров и после соглашения, подписанного «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины», те сроки, которые стояли, они были пропущены», - сказал О.ДУБИНА.

Он также заявил, что не хочет говорить о причинах, почему именно документы не были подписаны, и вместе с этим признает свою вину, как главы «Нафтогаза», в обязанности которого входило достичь подписания соглашений на поставку газа. «Не подписали – есть вина моя», - сказал О.ДУБИНА.

Напомним, «Нафтогаз» и «Газпром» в декабре 2008 г. проводили переговоры по контракту о поставках газа в 2009 году и погашении задолженности за газ.

В декабре 2008 г. состоялось несколько раундов переговоров ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в ходе которых рассматривались различные варианты погашения долга, включая предложение «Газпрома» провести взаимозачет украинского долга в виде аванса за транзит российского газа по территории Украины.

1 января т.г. в своем заявлении Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что «30 декабря НАК «Нафтогаз Украины» завершил полностью расчеты за потребленный в 2008 году газ, включая авансовый платеж за декабрь 2008 года. Этот платеж был осуществлен 30 декабря, и Украина считает свои обязательства по расчетам за потребленный газ в 2008 году выполненными полностью, как это, кстати, предусматривал Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины».

Между тем, премьер Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 14 января, заявила, что Украина заинтересована в конструктивных переговорах с Евросоюзом и Россией для максимально быстрого урегулирования газового конфликта.

«Украина проинформировала Еврогаз, а также руководство ЕС о том, что все действия, которые вчера совершались со стороны Российской Федерации, не позволяли транспортировать российский газ в ЕС. В то же время мы подтверждаем, что если все технические условия на начало транзита российской стороной будут выполнены, мы как страна-транзитер доставим газ в ЕС. Мы заинтересованы в том, чтобы велись конструктивные переговоры с ЕС, чтобы велись конструктивные переговоры с Российской Федерацией и чтобы можно было завершить этот конфликт как можно быстрее», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Примирит суд? Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что в случае, если поставки российского газа в Европу не будут возобновлены в ближайшее время, Еврокомиссия посоветует европейским фирмам обратиться в суд с исками против газовых компаний России и Украины.

«Если соглашение, спонсируемое ЕС, не будет соблюдаться, комиссия будет рекомендовать компаниям ЕС передать эти дела в судебные инстанции», - заявил Ж.БАРРОЗУ, выступая перед Европейским парламентом.

И одним судом не обойдется?

"Газпром" подал иск в Международный арбитражный суд в Стокгольме в связи с действиями Украины. Российский монополист считает, что Украина не выполняет своих обязательств по транзиту российского газа в страны Европы, передает Би-би-си.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, иск был подан в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Российский газовый монополист требует обязать "Нафтогаз" обеспечить транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Остается ждать, когда подаст в суд Украина, у которой на это есть тоже веские основания. Украина просит Евросоюз дать оценку односторонним и безосновательным обвинениям России в адрес Украины о срыве транзита газа в Европу. Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ: «До тех пор, пока будет распространяться предвзятая информация, до тех пор, пока будут показывать пальцем на Украину и искать в ней главного виновника, делать из Украины козла отпущения – это делу абсолютно не поможет. Мы призываем и европейскую, и российскую стороны быть максимально объективными и обеспечить объективность и непредвзятость в работе мониторинговой комиссии. Мы также ожидаем от европейской стороны реакции и оценки тем действиям, инсинуациям и клевете, которые были сделаны вчера вечером и продолжаются сегодня утром с российской стороны».

Хочет ли Россия возобновить транзит?

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что Россия до сих пор не приняла решения о возобновлении поставок газа в Европу.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Все события, которые происходили вчера, свидетельствуют о том, что Россия не приняла еще решения возобновить поставки газа в Европейский Союз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Россия вчера, 13 января, заявила на прокачку объемы газа, недостаточные для того, чтобы создать необходимое давление в газопроводах для его транспортировки – 72 млн. кубометров. Кроме того, отметила премьер, Россия заявила транспортировку газа по трубопроводу, по которому поступает газ в обратном направлении для обеспечения регионов Украины. «Если бы можно было гипотетически удовлетворить эту заявку, то весь восток Украины остался бы без природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что у России есть возможность подать газ на другие входы в украинскую ГТС, и если Россия примет такое решение, то Украина будет надежно транспортировать газ в Европу.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Россия после начала подачи газа в Украину для транзита должна будет поставлять ежедневно для его технического обеспечения дополнительно до 21 млн. кубометров газа.

Вместе с этим она подчеркнула, что Украина на сегодняшний день делает все возможное, и даже невозможное, чтобы дождаться и обеспечить возобновление Россией поставок газа в Европу.

Украина обратилась за помощью в ЕК

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН направил письмо на имя европейского комиссара по энергетическим вопросам Андриса ПИБАЛГСА, в котором говорится о необходимости подписания временного технического соглашения для обеспечения транзита газа в Европу.

Ю.ПРОДАН заявил, что в ситуации, которая сложилась с транзитом газа в Европу, нужно как можно быстрее подписать Временное техническое соглашение, которое содержит предложения относительно немедленного возобновления транзита газа в европейские страны, в частности, для решения вопроса обеспечения Россией технологическим газом в плане осуществления прокачки.

«Мы четко изложили в письме, какие направления технологически должны быть сегодня открыты для того, чтобы Украина осуществляла транзит газа в европейские страны, мы попросили еврокомиссара относительно содействия по технологическому газу, без которого невозможно осуществить транзит», - сказал министр.

Он добавил, что Украина не может использовать в качестве технологического газ собственной добычи, поскольку законодательство предусматривает, что он должен идти исключительно на потребности населения.

По его словам, также в письме есть обращение относительно предоставления европейскими экспертами, которые сегодня работают в Украине, полной и объективной информации о состоянии дел.

Технологический газ в кредит

НАК «Нафтогаз Украины» направила письмо ОАО «Газпром» с просьбой предоставить в кредит технологический газ для возобновления транзита российского газа через территорию Украины, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА.

«Вчера мы отправили, учитывая, что нет соглашения на год, временное техническое соглашение до 1 февраля, по которому будет понятно, как работает ГТС. Также мы отметили, чтобы не было взаимных обвинений, что нам нужен технологический газ; учитывая, что цена не урегулирована на транзит и на газ, попросили в виде технологического кредита занять, или как угодно. Пока ответа нет», - сказал О.ДУБИНА.

Газпром о технологическом газе

В ОАО «Газпром» заявляют, что Украина требует предоставить бесплатно газ на 700 млн. долл. для возобновления транзита российского газа европейским потребителям.

Об этом глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил на встрече с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Единственным условием возобновления транзита украинская сторона ставит требования о предоставлении в собственность НАК «Нафтогаз Украина» «Газпромом» 360 млн. кубометров газа в январе, 600 млн. - в феврале и еще 600 млн. - в марте», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он заявил, что Украина требует выполнить эти условия на «безвозмездной основе, то есть даром».

«Нам предлагают подарить НАК «Нафтогаз Украина» 700 млн. долл. только для возобновления поставок», - сказал А.МИЛЛЕР.

При этом он подчеркнул, что у украинской стороны нет никаких технологических проблем для возобновления транзита.

«Для того, чтобы восполнить газ в экспортной трубе, который украинская сторона украла, достаточно использовать газ собственной добычи или газ из подземных хранилищ в Украине или этот газ купить», - заявил он.

Газпром предлагает

"Газпром" может осуществить разменные операции по газу с Украиной, чтобы обеспечить поставки потребителям Словакии и Молдавии, заявил на встрече с премьер-министрами Словакии, Болгарии и Молдовы глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"Предложение, которое было сделано со стороны премьер-министра Словакии, вполне реализуемо. Речь идет об обменных операциях, когда "Газпром" поставит газ для внутреннего потребления Украины, 20 миллионов кубометров, а Украина поставит их из подземных хранилищ газа (ПХГ) на западные границы для потребителей Словакии", - сказал глава "Газпрома".

Он отметил, что такая же схема поставок может быть использована для обеспечения потребления Молдавии, но невозможна для Болгарии, так как на этом направлении на Украине нет ПХГ.

На данный момент в подмосковной резиденции премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Ново-Огарево проходят срочные переговоры глав правительств России, Словакии, Болгарии и Молдавии. Встреча посвящена урегулированию ситуации, связанной с транзитом российского газа для европейских стран через территорию Украины.

Президент о претензиях Газпрома

Украина не принимает никаких претензий по поводу задолженности за газ, заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ в польском городе Висла.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина полностью рассчиталась за потребленный газ, а также газ, закачанный в подземные хранилища.

Президент также заявил, что Украина не принимает никаких обвинений в незаконном отборе газа, который проходил транзитом в Европу.

В.ЮЩЕНКО посоветовал тем, кто выдвигает подобные обвинения, обратиться в суд, если у них есть доказательства подобных фактов.

Он подчеркнул, что Украина готова осуществлять транзит российского газа даже без контракта, если он будет поставляться в полном объеме.

«Если «Газпром» России обеспечит отпуск 300-310 миллионов метров кубических газа для потребителей Европы, Украина гарантирует, даже не имея контракта на транзит, даже не беря плату до решения вопроса по сути за транзит, обеспечит поставки этого газа европейским потребителям», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, заявив, что проблема не в украинском транзите, а проблема в поставке надлежащих объемов газа в ЕС.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что после прекращения поставок газа на территорию Украины без газа осталась половина территории государства. Поэтому Украина была вынуждена запустить газопровод в аверсоном режиме, чтобы обеспечить газом южные и восточные области страны газом.

Президент также отметил, что предложенный Россией объем газа в 72 млн. кубометров не позволяет повернуть наш газопровод в реверс, и в смещенном режиме – аверс и реверс - он также не может работать.

«Для того, чтобы возобновить работу в технологическом режиме, Россия должна обеспечить поставку газа в тех объемах, которые законтрактованы сегодня в странах ЕС», - сказал Президент Украины.

Эта цифра, по его словам, в среднем составляет 300-310 млн. кубических метров в сутки. «Мы должны получить полную суточную поставку и ее обеспечить», - сказал он.

Европейские эксперты констатируют

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что европейские эксперты подтверждают отсутствие фактов несанкционированного отбора Украиной российского газа.

Об этом она сообщила во время встречи в Киеве с премьер-министром Болгарии Сергеем СТАНИШЕВЫМ.

«Европейские эксперты проанализировали поставку газа с самого первого дня и подтвердили, что Украина не взяла несанкционированно газа для внутренних потребностей. Весь газ был использован в качестве технологического газа для дальнейшей прокачки. Это еще раз подтверждает, что Украина занимает честную и логичную позицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что украинская сторона с первого дня конфликта заняла конструктивную позицию в переговорах с Россией и готова их продолжать на основе меморандума, подписанного 2 октября 2008 года премьер-министрами Украины и России.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что европейские эксперты подтвердили факт технической невозможности прокачки газа через те станции, которые были определены Россией.

В частности, она назвала станцию «Орловка», через которую, в соответствии с заявлениями российской стороны, должно было быть транспортировано 76 млн. кубометров газа в сутки.

«Уже сегодня есть подтверждение европейских экспертов, которые сказали, что транспортировка через этот пункт невозможна», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Путин-Тимошенко

В 24-и часа 14 января состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНИМ. Во время разговора была достигнута договоренность о проведении в субботу в Москве переговоров правительств двух стран по газовому вопросу.

"Газовый" саммит

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предлагает 17 января провести в Москве саммит стран-потребителей и транзитеров российского газа.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразной идею проведения трехстороннего саммита глав государств и правительств в формате Украина - Россия - страны ЕС, которые потребляют импортированный российский газ. Но, убежден В.ЮЩЕНКО, поскольку Российская Федерация является страной - участником газового конфликта, она не может проводить такого рода саммит на своей территории. Тимошенко тоже выступает «за» нейтральную территорию.

Как заявил в Москве посол председательствующей в ЕС Чехии Мирослав КОСТЕЛКА, саммит по газовому конфликту между Россией и Украиной состоится не в России, а в одной из стран Евросоюза.

По его словам, премьер Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК договорился с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ перенести саммит в Европу, не уточнив при этом ни место, ни дату встречи.

"Насколько я знаю, господин ТОПОЛАНЕК имел разговор с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Они договорились, что газовый саммит лучше провести на территории ЕС в составе представителей Еврокомиссии, России и Украины. Я думаю, что у нас будет успех", – сказал М.КОСТЕЛКА.

Предложения Украины

В 1 квартале от 192,6 долл. при транзитной ставке 2,2 долл. до 218,8 долл. при ставке 2,47 долл.

Украинская сторона в переговорном процессе о сотрудничестве в газовой сфере предоставила российской стороне несколько вариантов расчетов цены на газ и транзитной ставки на основе экономического обоснования в сравнении с реально существующими ценами в странах Центральной и Западной Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что при расчете, в первую очередь, учитывались те страны, которые технически и географически близки к нашему государству по условиям импорта, транзита и хранения газа, в частности, Словакия, Чехия и Германия.

При формировании ценового предложения украинская сторона исходила из договоренностей, достигнутых президентами Украины и России в феврале 2008 года, подписанного руководителями правительств двух стран меморандума и соглашения, подписанного руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о трехлетнем периоде постепенного перехода к рыночным ценам на газ для Украины и транзитную ставку.

«Учитывая эти договоренности, экономически обоснованная базовая цена в первом квартале 2009 года должна колебаться от 192,6 долларов за тысячу кубических метров газа при транзитной ставке в 2,2 доллара до 218,8 долларов при ставке в 2,47 доллара», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«При этом не учитывались существующие до 31 декабря прошлого года льготы в ценовой политике относительно поставок российского природного газа: около 50 процентов на цену за газ и транзитную ставку», - добавил он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, украинская сторона готова открыто и прозрачно объяснить и обосновать каждую цифру на основе реальных ценовых параметров, зафиксированных в соответствующих контрактах, существующих между ОАО «Газпром» и газовыми компаниями европейских стран.

«Вместе с тем, хочу отметить, что российская сторона в переговорном процессе предлагает Украине цену, которая противоречит экономическому обоснованию и здравому смыслу», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Российская сторона должна объявить об отказе от всех предыдущих договоренностей, компромиссных, льготных и любых других ценовых параметров относительно Украины, как по цене на газ, так и по транзитным ставкам», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что все другие цены, которые объявляются российской стороной «и обсуждаются не как официальные, а информационные – 450-470 долларов – мы не имеем никакого основания воспринимать эти цифры как предложения, потому что за ними не стоит никакой расчет и нет никакой экономики».

Международное энергетическое агентство сделало вывод

Россия лишилась репутации надежного поставщика газа в ЕС - МЭА

Киев. 15 января. УНИАН. Россия лишилась репутации надежного поставщика газа в Европейский союз (ЕС) после того, как газ перестал поступать в некоторые страны Европы в течение нескольких дней. Такое заявление сделал главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бироль во время пресс-конференции в Мадриде, передает Reuters.

Президент в очередной раз призвал Газпром

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава Украинского государства в который раз призвал своего российского коллегу обеспечить снабжение российского природного газа европейским потребителям, для чего необходимо закачать в украинскую газотранспортную систему 330 миллионов кубометров газа.

«В свою очередь Украина гарантирует транзит всех законтрактованных российской стороной и европейскими потребителями объемов газа по своей территории», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Инициативы Медведева

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран для начала транзита российского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, во время телефонного разговора с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Д.МЕДВЕДЕВ высказал предложение рассмотреть имеющиеся возможности для восстановления работы газотранспортной системы Украины.

"А именно: передать Украине требуемый ей необходимый объем технологического газа от имени Международного консорциума европейских стран. На основе полученного объема должны быть обеспечены работоспособность украинской ГТС и, таким образом, поставка российского транзитного газа европейским потребителям", - сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ предложил В.ЮЩЕНКО рассмотреть вопрос о временной поддержке ряда европейских потребителей путём проведения газообменных операций (SWOP), при осуществлении которых поставки европейским потребителям газа из украинских подземных хранилищ газа компенсируются аналогичным объёмом российского газа.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ констатировал, что газотранспортная система Украины по-прежнему не принимает поступающий российский транзитный газ.

(УНИАН)