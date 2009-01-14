Кабмин привлечет кредит Ощадбанка

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о привлечении кредита Ощадбанка для закупки мазута с целью использования его предприятиями Украины с учетом газовой ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Он отметил, что размер кредита будет уточнен в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики распорядилось перевести 135 промышленных предприятий и электростанций Украины на резервные виды топлива. Об этом говорится в распоряжении министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА от 1 января №1-р. Распоряжением утвержден Сводный график перевода предприятий на резервные виды топлива на период до конца отопительного периода 2008/2009.

Перевод предприятий на резервные виды топлива (мазут, уголь, дизельное и печное топливо и отходы производства) планируется провести в 2 этапа.

Напомним, что, по данным НАК «Нафтогаз Украины» Украина сейчас потребляет около 260 млн. куб. м в сутки, из которых 200 млн. куб. м берет из ПХГ, а 60 млн. куб. м – газ собственной добычи.

Согласно распоряжению Минтопэнерго, по состоянию на 1 января т.г. 135 предприятий, попавших в перечень, имели в запасе 124,228 тыс. тонн мазута, 1 млн. 6,8 тыс. тонн угля, 14 тыс. тонн дизельного и печного топлива и 950 тыс. тонн отходов производства.