Россия стремится завладеть ГТС Украины

В газовом конфликте Россия преследует цель завладеть газотранспортной системой (ГТС) Украины и дискредитировать ее перед Европой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал Иван ДИЯК, советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», член Киевского международного энергетического клуба «Q-club».

По его словам, основные цели, которые преследует Россия в газовом конфликте с Украиной, – это: иметь возможность завладеть ГТС Украины, дискредитировать Украину перед Европой, расколоть и внести дестабилизацию в общество и политический бомонд.

«Вместо того чтобы решать конфликт, они ведут вот такую политическую борьбу», – сказал он.

Также И.ДИЯК отметил, что для того, чтобы в дальнейшем не повторялись такие конфликты, Украине необходимо увеличить собственную добычу газа до 25-30 млрд. куб. м в год, сократить потребление газа в стране до 50 млрд. куб. м в год, установить внутри страны экономически обоснованные тарифы на газ для промышленных потребителей, а также перейти во взаимоотношениях с Россией на рыночные цены на газ и на рыночный тариф на его транспортировку.

Напомним, конфликт между Москвой и Киевом разгорелся из-за спора о ценах на газ и тарифах за транзит российского голубого топлива в европейские страны через украинскую территорию. В результате с 1 января поставки газа в Украину были полностью прекращены. Это почувствовали на себе страны Восточной Европы: уменьшение объемов импорта российского газа произошло в разгар зимы.

Европейский Союз, получающий около 20% голубого топлива через газопровод, проходящий по территории Украины, потребовал сохранения объема поставок транзитного газа.