В Украине с сегодняшнего дня снова подорожала электроэнергия

В Украине с 1 марта тарифы на электрическую энергию для населения повышаются на 26-30% согласно принятому ранее Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), плану повышения тарифов.

В соответствии с этим планом указанное повышение является последним.

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С 1 марта тарифы на электрическую энергию для населения выросли до 0,9 грн/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и до 1,68 грн/кВт-ч при потреблении свыше 100 кВт-ч.

Также комиссия установила тариф на электроэнергию для многодетных семей, семей с приемными детьми, детских домов и общежитий (независимо от объема потребления электроэнергии) на уровне 0,9 грн/кВт-ч.

Для религиозных организаций, детских центров «Артек» и «Молодая гвардия», а также городского электрического транспорта тариф составит 1,68 грн/кВт-ч.

Это пятое запланированное повышение тарифов на электроэнергию для населения. По сравнению с апрелем 2015 года тариф на электроэнергию вырос в 3,5 раза.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года НКРЭКУ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения, предусматривающий поэтапный рост до уровня 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч – при потреблении более 100 кВт-ч в месяц. Последний этап повышения - 1 марта 2017 года.

Согласно этому графику тарифы были поэтапно подняты с 1 апреля и 1 сентября 2015 года в среднем на 45,2% и 23% соответственно.

С 1 марта 2016 года НКРЭКУ повысила тариф на электроэнергию для населения до 57 коп. за кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч.

С 1 сентября 2016 года тарифы на электрическую энергию поднялись на 25-30%.