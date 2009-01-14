ЕС будет добиваться прозрачных отношений Украины и РФ

ЕвпроЕвропейский Союз как сторона, которая страдает от газового спора, будет добиваться, чтобы Украина и Россия отныне имели прозрачные отношения в энергетике, без теневых схем.

Такое мнение высказал эксперт британской общественной организации Global Witness (которая в 2006 году начала выяснять, для чего создали “РосУкрЭнерго») Томас МЕЙН, сообщает радио «Свобода».

Он отметил, что если бы не действия России и «Газпрома», то компания «РосУкрЭнерго» не могла бы существовать. Эксперт напомнил, что в прошлом году, когда премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО добивалась устранения этого посредника, Россия этого не допустила, сославшись на контракт. “Мы знаем, насколько влиятельным является «Газпром». Если бы «Газпром» не хотел, чтобы компания-посредник работала, то он бы легко мог от нее избавиться. Выглядит так, что с обеих сторон есть люди, которые хотят, чтобы эта компания выжила», - сказал он.

Эксперт отметил, что, по данным исследования, проведенного Global Witness, в Украине есть определенная группа правительственных чиновников и политиков, которые поддерживают дружеские отношения с совладельцем «РосУкрЭнерго» Дмитрием ФИРТАШЕМ. “Например, (народный депутат - УНИАН) Юрий БОЙКО, который в правительстве ЯНУКОВИЧА был министром топлива и энергетики. Он сам говорил, что является близким другом господина ФИРТАША. (Народный депутат - УНИАН) Сергей ЛЕВОЧКИН, советник Виктора ЯНУКОВИЧА, также говорил о близких отношениях с господином ФИРТАШЕМ. Влияет ли это на то, что компания «РосУкрЭнерго» продолжает занимается газовым бизнесом, - это, конечно, предположение, но понятно, что в Украине существует определенная группа людей, приближенных к этим бизнесменам”, - отметил Т.МЕЙН.

Отвечая на вопрос, известно ли организации о том, что совладелец «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАШ финансирует политические проекты, как утверждают некоторые обозреватели, Т.МЕЙН отметил, что организация такой информации не имеет. “Но заметно, что Президент ЮЩЕНКО довольно молчалив, когда дело доходит до «РосУкрЭнерго». В 2006 году он говорил, что не знает, кто является акционерами компании, но теперь очевидно, что он это знает. Но он не выступал так решительно против «РосУкрЭнерго», как госпожа ТИМОШЕНКО. Мы призываем господина ЮЩЕНКО четко высказаться относительно «РосУкрЭнерго» и объяснить, эта ли компания, по его мнению, приносит пользу Украине”, - сказал эксперт.

На вопрос, как именно Европейский Союз может позаботиться о том, чтобы Украина и Россия строили прозрачные отношения в энергетике, Т.МЕЙН ответил: “Европейский Союз должен прибегнуть к регуляторным мерам, чтобы удостовериться, что компании, которые торгуют на его рынке и используют его финансовую систему, выполняли жесткие нормы относительно прозрачности своей деятельности”.