Не верьте ни Газпрому, ни Нафтогазу

Запад должен верить не заявлениям "Газпрома" и "Нафтогаза" по российско-украинскому газовому спору, а отчетам международных наблюдателей, считает ведущий британский эксперт по газовой проблематике Джонатан Стерн из Оксфордского института энергетических исследований, передает РИА Новости.

"Мы не должны слушать того, что нам говорят (вице-президент "Газпрома" Александр) Медведев или "Нафтогаз". Мы должны слушать наблюдателей", - заявил Стерн в интервью британской газете "Файнэншл таймс".

Прозвучавшие накануне противоречащие друг другу заявления "Газпрома" и "Нафтогаза" британский эксперт охарактеризовал как "напускание тумана".

Накануне "Газпром" попытался возобновить транзит газа в Европу через Украину, вынужденно прерванный 7 января из-за перекрытия украинской стороной транзитных газопроводов. Однако поданный российский газ в газотранспортную систему Украины не поступил и соответственно не дошел до европейский потребителей.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина заявил, что холдинг не смог выполнить предложение "Газпрома" о транзите российского газа, так как это привело бы к ограничению поставок в украинские регионы.

В течение дня "Нафтогаз Украины" выдвигал и другие версии причины неудавшегося возобновления транзита. По одной из них необходимый для транзита объем газа не обеспечивает сам "Газпром". Другая причина - "неприемлемые транзитные условия, навязанные "Газпромом", заявил представитель "Нафтогаза" Валентин Землянский. При этом он не уточнил, о каких именно условиях идет речь.

Между тем, наблюдатели международной комиссии по мониторингу транзита российского газа через территорию Украины подтверждают, что Украина заблокировала транзит.

В мониторинговую комиссию входят по 25 человек от Украины, РФ и ЕС в следующем составе: Еврокомиссия и эксперты с ее стороны, министерство энергетики РФ, министерство топлива и энергетики Украины, ОАО "Газпром", национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", а также европейские компании-потребители газа из Франции, Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Италии, Венгрии, Болгарии, Греции, Молдавии, Норвегии.