Гриценко: Крым получает вдвое меньше газа, чем необходимо

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что автономия в настоящее время получает в два раза меньше газа, чем ей необходимо.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря А.ГРИЦЕНКО Аллы ГОРЕВОЙ.

«К сожалению, проблема снижения объемов поставок газа коснулась и территории Крыма. Сегодня мы получаем в 2 раза меньше, чем нам необходимо, чтобы безболезненно отапливать жилой фонд и объекты жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечивать природным газом предприятия промышленного производства. Сегодня из-за полного прекращения подачи «голубого топлива» в Крыму уже приостановили свою работу два промышленных гиганта - предприятие «Титан» и содовый завод», - цитирует А.ГРИЦЕНКО пресс-секретарь.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что крымская автономия на сегодня в состоянии полностью обеспечивать себя собственным «голубым топливом». «Мы бы хотели быть независимыми от материка, потому что тех объемов газа, которые сегодня добывает «Черноморнефтегаз», вполне достаточно для обеспечения «голубым топливом» потребителей всех категорий на территории АРК», - сказал глава парламента автономии. При этом он напомнил, что президиум ВР Крыма принял обращение в Кабинет министров Украины с просьбой внести изменения в действующее постановление, которое ограничивает право «Черноморнефтегаза» продавать «голубое топливо» всем категориям потребителей в Крыму, включая промпроизводство. «Я думаю, что сегодня было бы правильно, если бы наше обращение по «Черноморнефтегазу» было все-таки рассмотрено и одобрено Кабинетом министров Украины, а в действующее постановление были внесены изменения, позволяющие ГАО «Черноморнефтегаз» самостоятельно реализовывать природный газ собственной добычи всем категориям потребителям в Автономной Республике Крым. Тогда у нас никаких проблем с газообеспечением на полуострове не будет», - сказал глава ВР Крыма.

Что касается разговоров о заключении договоров о прямых поставках российского газа непосредственно в автономию, то, по мнению главы крымского парламента, они имеют безответственный характер. «Крым не является субъектом международного права и не имеет права самостоятельно заключать с иностранными государствами какие-либо договоры, в частности по прямым поставкам российского газа на территорию Автономной республики Крым. Если бы это было в нашей компетенции, мы бы давно именно так и сделали», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также призвал потребителей Крыма, в частности население, погасить задолженности по оплате за газ, а текущие платежи производить своевременно. «На сегодняшний день Крым рассчитался за поставленное тепло лишь на 62%», - добавил он.