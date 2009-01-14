Тимошенко намерена лично встретиться с Путиным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ для того, чтобы договориться о личной встрече для решения газовых проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции.

Она уточнила, что сегодня служба протокола украинского правительства обратилась к протоколу службы премьера России с просьбой организовать телефонный разговор Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА.

«Мы ждем ответа, и надеюсь, что будет проведен телефонный разговор, и по итогам телефонного разговора мы будем определяться, как проводить совместную встречу для того, чтобы выяснить все необходимые параметры обеспечения Украины природным газом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что условия, оглашенные Россией, в частности, цена на газ в 450 долл. за тысячу кубометров и неповышение размера тарифа на транзит, являются «невозможными для акцепта».

«Это значит, что переговоры должны быть продолжены, и Украина будет продолжать в конструктивном русле переговоры с Российской Федерацией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.