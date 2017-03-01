"Газпрому" срочно понадобилось €700 миллионов: прокредитует французский Credit Agricole

Совет директоров "Газпрома" одобрил привлечение у банка Credit Agricole срочного кредита на 700 миллионов евро, передает ПРАЙМ.

"Совет директоров ПАО "Газпром" решил ... согласовать предоставление банком Credit Agricole CIB кредита ПАО "Газпром", - говорится в материалах "Газпрома".

Согласно условиям соглашения, банк Credit Agricole CIB предоставит "Газпрому" срочный кредит, совокупный размер которого составляет на дату соглашения 700 миллионов евро.

Читайте также"Газпром" нарушил условия транзитного контракта - рекордно снизил давление на входе в ГТС УкраиныОтмечается, что срок погашения наступает через пять лет с даты соглашения.

Credit Agricole S.A. является лидером на рынке банковских услуг во Франции и Европе и представляет все сферы финансовой деятельности дочерними компаниями в 50 странах мира.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2017 года на то время президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине. В санкционном списке и "Газпром". Но если ранее российский газовый монополист попадал только под секторальные санкции, то теперь под финансовые санкции попали все ключевые дочерние структуры концерна. Между тем, санкции не касаются тех структур "Газпрома", которые связаны с поставками газа за рубеж или привлечением зарубежного финансирования.