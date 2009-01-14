Украина попросила ЕК помочь получить от России технологический газ

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН направил письмо на имя европейского комиссара по энергетическим вопросам Андриса ПИБАЛГСА, в котором говорится о необходимости подписания временного технического соглашения для обеспечения транзита газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

Ю.ПРОДАН заявил, что в ситуации, которая сложилась с транзитом газа в Европу, нужно как можно быстрее подписать Временное техническое соглашение, которое содержит предложения относительно немедленного возобновления транзита газа в европейские страны, в частности, для решения вопроса обеспечения Россией технологическим газом в плане осуществления прокачки.

«Мы четко изложили в письме, какие направления технологически должны быть сегодня открыты для того, чтобы Украина осуществляла транзит газа в европейские страны, мы попросили еврокомиссара относительно содействия по технологическому газу, без которого невозможно осуществить транзит», - сказал министр.

Он добавил, что Украина не может использовать в качестве технологического газ собственной добычи, поскольку законодательство предусматривает, что он должен идти исключительно на потребности населения.

По его словам, также в письме есть обращение относительно предоставления европейскими экспертами, которые сегодня работают в Украине, полной и объективной информации о состоянии дел.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА также сообщил на брифинге, что Временное техническое соглашение предусматривает условия работы газотранспортной системы на месяц. «Мы не можем сегодня запускать систему на небольшие объемы и на непонятный срок. Мне нужно видеть жизнь хотя бы на один месяц, тогда можно что-то планировать и каким-то образом перестроить работу украинской ГТС», – сказал О.ДУБИНА.

Руководитель НАК «Нафтогаз Украины» также сообщил, что «Газпром» повторно подал такую же заявку на транзит, что и вчера, не меняя маршрут транспортировки. Осуществление транзита по такому маршруту оставит без газа 4 области Украины, поэтому «Нафтогаз», как и вчера, отказал в транспортировке российского газа через ГИС «Суджа».