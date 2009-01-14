Россия не предлагает весь законтрактованный объем газа

Еврокомиссия заявляет, что Россия не предлагает поставлять весь законтрактованный объем газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Ферран Тарраделлас ЭСПУНИ.

По его словам, Россия второй день подряд предлагает прокачать через Украину всего 98,9 млн. кубометров газа в сутки.

“Это, конечно, не весь объем газа, который должна поставлять Россия, - около 300 млн. кубометров в сутки”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что, по утверждению украинской стороны, прокачать такой объем газа, который предлагает Россия, через станцию “Суджа” не представляется возможным технологически, поэтому сейчас технические эксперты Еврокомиссии сотрудничают с представителями НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” для поиска технического согласования.

“Доверие должно быть построено. “Газпром” и “Нафтогаз” с помощью наших экспертов должны заключить техническое соглашение. И не только на ближайшие 24 часа, но и на долгосрочную перспективу”, - сказал представитель Еврокомиссии.