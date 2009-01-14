Тимошенко: РФ не определилась с транзитом

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что Россия до сих пор не приняла решения о возобновлении поставок газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Все события, которые происходили вчера, свидетельствуют о том, что Россия не приняла еще решения возобновить поставки газа в Европейский Союз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Россия вчера заявила на прокачку объемы газа, недостаточные для того, чтобы создать необходимое давление в газопроводах для его транспортировки – 72 млн. кубометров. Кроме того, отметила премьер, Россия заявила транспортировку газа по трубопроводу, по которому поступает газ в обратном направлении для обеспечения регионов Украины. «Если бы можно было гипотетически удовлетворить эту заявку, то весь восток Украины остался бы без природного газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что у России есть возможность подать газ на другие входы в украинскую ГТС, и если Россия примет такое решение, то Украина будет надежно транспортировать газ в Европу.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Россия после начала подачи газа в Украину для транзита должна будет поставлять ежедневно для технического обеспечения этого транзита дополнительно до 21 млн. кубометров газа.

Вместе с этим она подчеркнула, что Украина на сегодняшний день делает все возможное, и даже невозможное, чтобы дождаться и обеспечить возобновление Россией поставок газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, 13 января ОАО «Газпром» возобновил прокачку газа через газоизмерительную станцию "Суджа".

Вместе с тем Украина не открыла транзитный газопровод в направлении газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», сообщил УНИАН источник в “Нафтогазе”. По его словам, тот объем газа, который предложил «Газпром» для прокачки через ГИС «Суджа», недостаточен для его транспортировки в том направлении, которое предлагает «Газпром», соответственно, российский газ не поступает в ГТС Украины.

Кроме того, председатель правления НАК Олег ДУБИНА 13 января заявил, что НАК Нафтогаз Украины» не смог выполнить предложение «Газпрома» о транзите российского газа в направлении ГИС "Суджа" в объеме 76 млн. кубометров, так как это привело б к ограничению поставок газа Одесской, Луганской, Донецкой, и частично Днепропетровской областей.

Также он отметил, что «принятое решение ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки».

Сегодня, 14 января, О.ДУБИНА сообщил, что «сегодня мы получили от «Газпрома» ту же самую заявку, которая была и вчера, – открыть газовый поток по «Суджи» и довести его до «Орловки». “К сожалению, ответили то же самое – что мы сегодня этого сделать не можем, чтобы не оставить без газа наши регионы. Поэтому ситуация, которая была вчера (с транзитом – УНИАН), она остается и сегодня», – сказал О.ДУБИНА.